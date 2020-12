D’Amato: Ostia, 6.8 mln per servizio psichiatrico (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – E’ stata approvata nell’odierna Giunta regionale la delibera contenente il finanziamento di 6.891.380 euro destinati alla ristrutturazione e messa a norma del servizio SPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) dell’ospedale Grassi di Ostia. “Con l’emergenza Covid l’assistenza sanitaria non si e’ mai fermata e questo intervento, molto atteso, ci permettera’ di riqualificare un servizio importante per il territorio.” “Stiamo compiendo uno sforzo importante che passa per il potenziamento della Rete delle REMS e la rete degli SPDC e dei DSM (dipartimento di salute mentale) con particolare riferimento alle crescenti patologie nell’eta’ evolutiva ed adolescenziale.” “Dobbiamo lavorare con una multidisciplinarieta’ e in un’ottica di sistema con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo mettendo sempre al centro il malato e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – E’ stata approvata nell’odierna Giunta regionale la delibera contenente il finanziamento di 6.891.380 euro destinati alla ristrutturazione e messa a norma delSPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) dell’ospedale Grassi di. “Con l’emergenza Covid l’assistenza sanitaria non si e’ mai fermata e questo intervento, molto atteso, ci permettera’ di riqualificare unimportante per il territorio.” “Stiamo compiendo uno sforzo importante che passa per il potenziamento della Rete delle REMS e la rete degli SPDC e dei DSM (dipartimento di salute mentale) con particolare riferimento alle crescenti patologie nell’eta’ evolutiva ed adolescenziale.” “Dobbiamo lavorare con una multidisciplinarieta’ e in un’ottica di sistema con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo mettendo sempre al centro il malato e ...

