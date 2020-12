Dallo Spazio alla finanza. Il dialogo tra Roberto Vittori e Corrado Passera (Di martedì 15 dicembre 2020) Abbandonare la paura dell’errore, ridursi all’essenziale e superare i limiti, nello Spazio come sulla Terra. Mondi apparentemente distanti, l’esplorazione spaziale e la finanzia sembrano invece avere molti punti in contatto. Li hanno raccontati Roberto Vittori e Corrado Passera, astronauta e manager, protagonisti del dialogo “spaziale” a cui è stato dedicato ieri “l’illimity talk” organizzato in collaborazione con Formiche nell’ambito di StartupItalia Open Summit, Sios 2020, seconda edizione della rassegna dedicata all’innovazione, quest’anno tutta via web e all’insegna del digitale, organizzata con l’Università Bocconi di Milano. IL dialogo Moderati dal giornalista e conduttore Massimo Cerofolini, l’astronauta dell’Esa e generale dell’Aeronautica militare e il ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Abbandonare la paura dell’errore, ridursi all’essenziale e superare i limiti, nellocome sulla Terra. Mondi apparentemente distanti, l’esplorazione spaziale e la finanzia sembrano invece avere molti punti in contatto. Li hanno raccontati, astronauta e manager, protagonisti del“spaziale” a cui è stato dedicato ieri “l’illimity talk” organizzato in collaborazione con Formiche nell’ambito di StartupItalia Open Summit, Sios 2020, seconda edizione della rassegna dedicata all’innovazione, quest’anno tutta via web e all’insegna del digitale, organizzata con l’Università Bocconi di Milano. ILModerati dal giornalista e conduttore Massimo Cerofolini, l’astronauta dell’Esa e generale dell’Aeronautica militare e il ...

