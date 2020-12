Dalla Scozia all'Isola di Man in moto d'acqua per vedere la fidanzata: arrestato (Di martedì 15 dicembre 2020) Partito Dalla Scozia, ha raggiunto l’Isola di Man in moto d’acqua, per vedere la fidanzata: un uomo è stato arrestato per aver violato le norme anti-contagio. Lo riporta la Bbc. Dale McLaughlan, 28enne del North Ayrshire, aveva conosciuto la ragazza a settembre, mentre lavorava come muratore sull’Isola. Determinato a rivederla nonostante le regole previste per l’emergenza sanitaria, ha affrontato un viaggio di quattro ore e mezza in moto d’acqua. Secondo quanto riportato dai quotidiani, non l’aveva mai guidata prima: credeva di impiegarci 40 minuti. Una volta giunto sull’Isola, il 28enne ha camminato per 25 chilometri per raggiungere la fidanzata. Secondo quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Partito, ha raggiunto l’di Man ind’, perla: un uomo è statoper aver violato le norme anti-contagio. Lo riporta la Bbc. Dale McLaughlan, 28enne del North Ayrshire, aveva conosciuto la ragazza a settembre, mentre lavorava come muratore sull’. Determinato a rivederla nonostante le regole previste per l’emergenza sanitaria, ha affrontato un viaggio di quattro ore e mezza ind’. Secondo quanto riportato dai quotidiani, non l’aveva mai guidata prima: credeva di impiegarci 40 minuti. Una volta giunto sull’, il 28enne ha camminato per 25 chilometri per raggiungere la. Secondo quanto ...

Partito dalla Scozia, ha raggiunto l'Isola di Man in moto d'acqua, per vedere la fidanzata: un uomo è stato arrestato per aver violato le norme anti-contagio. Lo riporta la Bbc. Dale McLaughlan, ...

Partito dalla Scozia, ha raggiunto l'Isola di Man in moto d'acqua, per vedere la fidanzata: un uomo è stato arrestato per aver violato le norme anti-contagio. Lo riporta la Bbc. Dale McLaughlan, ...