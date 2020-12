Dalla Camera 40 milioni al personale sanitario che lotta contro il Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) La Commissione Bilancio della Camera ha dato l’ok all’emendamento, a mia prima firma, alla legge di Bilancio con cui l’Ufficio di Presidenza di Montecitorio destina 40 milioni degli 80 totali risparmiati alla Camera per il 2020 alle gratifiche economiche al personale sanitario in prima linea contro il Covid. È una bella notizia, che dà seguito a un’iniziativa che era nata qualche mese fa e che dovevamo assolutamente portare avanti. Nel luglio scorso, infatti, con un ordine del giorno al decreto Rilancio avevamo chiesto di destinare parte dei risparmi ottenuti sul bilancio della Camera dei Deputati grazie a una gestione virtuosa a chi ha dato anima e corpo per tutelare la salute dei nostri concittadini e salvare vite umane: il personale ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 15 dicembre 2020) La Commissione Bilancio dellaha dato l’ok all’emendamento, a mia prima firma, alla legge di Bilancio con cui l’Ufficio di Presidenza di Montecitorio destina 40degli 80 totali risparmiati allaper il 2020 alle gratifiche economiche alin prima lineail. È una bella notizia, che dà seguito a un’iniziativa che era nata qualche mese fa e che dovevamo assolutamente portare avanti. Nel luglio scorso, infatti, con un ordine del giorno al decreto Rilancio avevamo chiesto di destinare parte dei risparmi ottenuti sul bilancio delladei Deputati grazie a una gestione virtuosa a chi ha dato anima e corpo per tutelare la salute dei nostri concittadini e salvare vite umane: il...

