Dakota Johnson | anello al dito | aria di matrimonio con Chris Martin?

(Di martedì 15 dicembre 2020) «Chris Martin ha comprato un anello per Dakota Johnson, non c’è da sorprendersi se presto si celebrerà il matrimonio». Con questa improvvisa indiscrezione, lo scorso luglio il Sun aveva riacceso i riflettori sul cantante britannico e l’attrice americana: secondo il tabloid, infatti, all’inizio dell’estate il frontman dei Coldplay avrebbe acquistato un gioiello da dare alla dolce metà come pegno d’amore.