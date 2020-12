Dafne Keen sui film Disney: pericolosi per le ragazzine (Di martedì 15 dicembre 2020) Che i film d’animazione di Walt Disney non siano adeguati all’idea di donna indipendente che cerchiamo di trasmettere alle ragazzine è ormai cosa nota, che a dirlo sia un’attrice 15enne, però, non può che farci riflettere sulla questione. Dafne Keen, giovanissima attrice nota per i ruoli di Ani in “The Refugees“, Laura Kinney / X-23 in Logan e Lyra Belacqua in “His Dark Materials” ha dichiarato di “non essere una fan dei film Disney”. ” Se riguardi adesso i film Disney, ti accorgi che sono estremamente inadatti per delle ragazze, anche quelli che non sono poi così vecchi. E sono pericolosi perché non riesci ad individuare esattamente cosa c’è di sbagliato. Credo che abbiano ancora tanta strada da fare” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Che id’animazione di Waltnon siano adeguati all’idea di donna indipendente che cerchiamo di trasmettere alleè ormai cosa nota, che a dirlo sia un’attrice 15enne, però, non può che farci riflettere sulla questione., giovanissima attrice nota per i ruoli di Ani in “The Refugees“, Laura Kinney / X-23 in Logan e Lyra Belacqua in “His Dark Materials” ha dichiarato di “non essere una fan dei”. ” Se riguardi adesso i, ti accorgi che sono estremamente inadatti per delle ragazze, anche quelli che non sono poi così vecchi. E sonoperché non riesci ad individuare esattamente cosa c’è di sbagliato. Credo che abbiano ancora tanta strada da fare” ...

