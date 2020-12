Da Reina a… Reina | Schiattarella | un giorno atteso da oltre tre anni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci deve essere qualcosa di speciale che lega Pasqualea Pepe. Lo spagnolo è una sorta di portafortuna per il centrocampista partenopeo. Nelin cui il giallorosso torna al gol, lo fa ancora una volta bucando l’esperto portiere tornato quest’estate a giocare in Italia. Erano più di trecheaspettava questo. L’ultimo gol messo a segno in carriera era datato 23 settembre 2017, in uno Spal–Napoli. Quelgli azzurri sbancarono Ferrara per 3 a 2 ma a passare in vantaggio furono i padroni di casa con una rete proprio die in porta c’era, per l’appunto,. Il destino, insomma, ci ha messo lo ...