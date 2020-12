Da Guzzini ad aguzzini il passo è breve: “Pazienza se qualcuno muore” (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) L’incredibile posizione dichiarata a margine di un evento al quale il leader maceratese di Confindustria ha preso parte. Guzzini confindustria (Facebook) Il presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini intervenuto al “Made for Italy per la Moda”, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che stanno già facendo discutere per quando inappropriate e di dubbia umanità. L’argomento è sempre lo stesso, quello che da giorni alimenta le cronache quotidiana. Misure più o meno drastiche, negozi aperti o chiusi, rischiare il collasso sanitario o quello economico. A riguardo Guzzini non ha alcun dubbio, bisogna riaprire tutto, ogni cosa, bisogna tornare alla normale vita perchè la gente non ne può più di stare chiusa in casa. Bisogna ritornare all’accessibilità di ogni cosa, anche se la situazione è delicata, e se ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) L’incredibile posizione dichiarata a margine di un evento al quale il leader maceratese di Confindustria ha preso parte.confindustria (Facebook) Il presidente di Confindustria Macerata, Domenicointervenuto al “Made for Italy per la Moda”, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che stanno già facendo discutere per quando inappropriate e di dubbia umanità. L’argomento è sempre lo stesso, quello che da giorni alimenta le cronache quotidiana. Misure più o meno drastiche, negozi aperti o chiusi, rischiare il collasso sanitario o quello economico. A riguardonon ha alcun dubbio, bisogna riaprire tutto, ogni cosa, bisogna tornare alla normale vita perchè la gente non ne può più di stare chiusa in casa. Bisogna ritornare all’accessibilità di ogni cosa, anche se la situazione è delicata, e se ...

