Cyberpunk 2077 è “transfobico” | e ora la comunità Lgbt chiede un risarcimento

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Il videogiocoè uscito da poco e, oltre ai problemi sui bug riscontrati da molti utenti, ha già molti “nemici”. Nel caso specifico, latrans.nemico dei trans?era già stato in passato criticato dallagay perché avrebbe. rappresentato i transessuali come dei feiticci sessuali e con poca profondità. Un utente che si chiama SupremeReader su Reddit scrive: “Latransgender ha dichiarato che l’acquisto diè un atto di transfobia. Chiedono a tutti coloro che acquistano il gioco di donare $ 70 a un individuo transgender come forma di”. “Rappresentazione sessualizzata di donne trans” La giornalista Laura Kate Dale sul ...

vespertime : Al di là di tutto spero che quando le #ps5 saranno facilmente trovabili #Cyberpunk 2077 sia bello che fixato altrimenti scorrerà del sangue. - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: multiplayer e DLC? Prima le patch per sistemare il gioco - Eurogamer_it : I problemi di #Cyberpunk2077 verranno risolti 'a tutti i costi'. - infoitscienza : Cyberpunk 2077: modder migliorano la grafica di gioco in performance e dettagli -

I co-publisher All In! Games e 505 Games hanno deciso di rilasciare ufficialmente un nuovo DLC per il loro titolo Ghostrunner ...Cyberpunk 2077 avrà un comparto multiplayer che, a detta di CD Projekt RED, sarà un vero gioco standalone, al pari di GTA Online e Red Dead Online. Inizialmente previsto per il 2022, a quanto pare lo ...