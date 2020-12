Curling | i convocati per il raduno a Cembra della nazionale maschile e femminile

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo mesi di grande difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria laitaliana disi ritrova a. Sia la compagineche quellasi sono ritrovate in Trentino per preparare i Mondiali in programma tra marzo ed aprile. Il direttore tecnico azzurro Ulrik Schmidt con il supporto degli allenatori Claudio Pescia e Violetta Caldart ha24 atleti: 8 al, 8 ale 8 per il mixed doubles. Nello specifico si tratta di: Alice Cobelli (C.C. Lago Santo), Stefania Constantini (C.C. Dolomiti), Elena Dami (Virtus Piemonte Ghiaccio), Federica Ghedina (C.C. Dolomiti), Francesca Ghedina (C.C. Dolomiti), Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti), Lorenza Piccin (C.C. Dolomiti), Angela ...