Cultura: Franceschini, 'fondamentale sostenere le riviste del settore' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Investire sulla conoscenza, sulla formazione e sull'innovazione e le nuove tecnologie è anche un modo per fronteggiare le paure, i timori e le sfide del presente e guardare al futuro con più ottimismo. Il ruolo dello Stato è quello di sostenere quanto più possibile, lo straordinario tessuto creativo legato alla pubblicazione di riviste, espressione della Cultura italiana, in cui impresa, ricerca e lavori di qualità costituiscono un tutt'uno inscindibile, coltivando le differenze capaci di creare esperienze e momenti di avvicinamento con il pubblico. E su questo mi troverete sempre al vostro fianco”. Così il Ministro per i beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in un messaggio di saluto al convegno organizzato dal Coordinamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Investire sulla conoscenza, sulla formazione e sull'innovazione e le nuove tecnologie è anche un modo per fronteggiare le paure, i timori e le sfide del presente e guardare al futuro con più ottimismo. Il ruolo dello Stato è quello diquanto più possibile, lo straordinario tessuto creativo legato alla pubblicazione di, espressione dellaitaliana, in cui impresa, ricerca e lavori di qualità costituiscono un tutt'uno inscindibile, coltivando le differenze capaci di creare esperienze e momenti di avvicinamento con il pubblico. E su questo mi troverete sempre al vostro fianco”. Così il Ministro per i beni e le attivitàli e per il turismo, Dario, in un messaggio di saluto al convegno organizzato dal Coordinamento ...

