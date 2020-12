Cultura, Franceschini avvia 40 tirocini formativi per la digitalizzazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Finalmente una scossa alla stantia situazione delle possibilità formative in ambito Culturale. I tirocini formativi previsti nel prossimo piano del ministro per i beni e le attvità Culturali e per il turismo Dario Franceschini sono, per cominciare, 40 e sono volti alla digitalizzazione dei beni Culturali, ma anche degli archivi e delle biblioteche. Soprattutto in questo momento storico, viste le ordinanze per fronteggiare l’emergenza COVID-19, con biblioteche e musei chiusi, si è rilevata l’importanza e allo stesso tempo la mancanza, di materiale digitale col quale poter continuare a fare ricerche e studi. tirocini formativi per la digitalizzazione dei beni Culturali e degli archivi di Stato. Photo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Finalmente una scossa alla stantia situazione delle possibilità formative in ambitole. Iprevisti nel prossimo piano del ministro per i beni e le attvitàli e per il turismo Dariosono, per cominciare, 40 e sono volti alladei benili, ma anche degli archivi e delle biblioteche. Soprattutto in questo momento storico, viste le ordinanze per fronteggiare l’emergenza COVID-19, con biblioteche e musei chiusi, si è rilevata l’importanza e allo stesso tempo la mancanza, di materiale digitale col quale poter continuare a fare ricerche e studi.per ladei benili e degli archivi di Stato. Photo ...

