Cultura, approvati nuovi criteri per le spese ammissibili: 'Tuteliamo le associazioni dopo un anno di sofferenze' (Di martedì 15 dicembre 2020) La Giunta comunale ha approvato con propria deliberazione nuove disposizioni per la rendicontazione di contributi finalizzati allo svolgimento di eventi Culturali programmati per l'anno 2020, nel ... Leggi su forlitoday (Di martedì 15 dicembre 2020) La Giunta comunale ha approvato con propria deliberazione nuove disposizioni per la rendicontazione di contributi finalizzati allo svolgimento di eventili programmati per l'2020, nel ...

emiliaromagnago : Cultura; approvati nuovi criteri per le spese ammissibili nel 2020 - 4liveit : Cultura. Approvati nuovi criteri per le spese ammissibili nel 2020: - CasilinaNews : Ciociaria, 21 progetti finanziabili approvati in provincia di Frosinone: oltre 5 mln di euro per la valorizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura approvati Cultura; approvati nuovi criteri per le spese ammissibili nel 2020 Emilia Romagna News 24 Sant’Antioco: via libera alla riqualificazione dell’ex mercato civico, destinato a diventare una residenza artistica con sala convegni

La Giunta Comunale di Sant’Antioco ha approvato il progetto definitivo del programma di riqualificazione a fini culturali dell’ex mercato civico di Sant’Antioco con una dote finanziaria di circa 3 ... Regione, Cultura: Finanziate 10 opere con ‘Lazio Street Art’

Continua l’impegno della Regione per la valorizzazione e riqualificazione in chiave culturale di luoghi e beni dei comuni del Lazio. … ... La Giunta Comunale di Sant’Antioco ha approvato il progetto definitivo del programma di riqualificazione a fini culturali dell’ex mercato civico di Sant’Antioco con una dote finanziaria di circa 3 ...Continua l’impegno della Regione per la valorizzazione e riqualificazione in chiave culturale di luoghi e beni dei comuni del Lazio. … ...