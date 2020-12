Critiche a Fedez per la beneficenza a bordo di una Lamborghini. Il rapper risponde così | VIDEO (Di martedì 15 dicembre 2020) Critiche a Fedez per la beneficenza a bordo di una Lamborghini Il generoso gesto di Fedez di domenica 13 dicembre, quando è andato in giro per Milano in Lamborghini a distribuire a cinque persone (sconosciute) in difficoltà per il Covid una busta con dentro mille euro ciascuna, sta facendo molto discutere. Alcuni follower del rapper lo accusano di “spettacolarizzazione” per aver fatto beneficenza a bordo dell’auto di lusso e “ostentazione” per avere mostrato in una diretta social la consegna dei soldi. beneficenza, Fedez risponde: “La mia macchina? La prossima volta prenderò la metro”La risposta del marito di Chiara Ferragni non si è fatta attendere. “In merito ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020)per ladi unaIl generoso gesto didi domenica 13 dicembre, quando è andato in giro per Milano ina distribuire a cinque persone (sconosciute) in difficoltà per il Covid una busta con dentro mille euro ciascuna, sta facendo molto discutere. Alcuni follower dello accusano di “spettacolarizzazione” per aver fattodell’auto di lusso e “ostentazione” per avere mostrato in una diretta social la consegna dei soldi.: “La mia macchina? La prossima volta prenderò la metro”La risposta del marito di Chiara Ferragni non si è fatta attendere. “In merito ...

