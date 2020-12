Cristiano Ronaldo cecchino dagli 11 metri: il dato impressionante (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo rigorista perfetto: tasso di conversione da macchina: Gli strepitosi numeri dal dischetto del portoghese La Gazzetta dello Sport stamani esalta il Cristiano Ronaldo rigorista: 133 centri, a fronte di 25errori. Il numero dei penalty trasformati non ha pari: non stiamo parlando di contemporanei, ma proprio di storia del gioco. Il tasso di conversione è superiore all’84 per cento. Da martedì a domenica ne ha piazzati quattro: sei è il conto stagionale, ventuno l bottino complessivo in Serie A. Due gli errori in Italia:uno contro Donnarumma, che la deviò con la punta delle dita sul palo, e uno contro Audero, centrando la traversa. Ronaldo è nei primi 10 come tasso di trasformazione negli ultimi 15 anni, ranking in cui guida un rivale sempre più credibile anche per i primi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)rigorista perfetto: tasso di conversione da macchina: Gli strepitosi numeri dal dischetto del portoghese La Gazzetta dello Sport stamani esalta ilrigorista: 133 centri, a fronte di 25errori. Il numero dei penalty trasformati non ha pari: non stiamo parlando di contemporanei, ma proprio di storia del gioco. Il tasso di conversione è superiore all’84 per cento. Da martedì a domenica ne ha piazzati quattro: sei è il conto stagionale, ventuno l bottino complessivo in Serie A. Due gli errori in Italia:uno contro Donnarumma, che la deviò con la punta delle dita sul palo, e uno contro Audero, centrando la traversa.è nei primi 10 come tasso di trasformazione negli ultimi 15 anni, ranking in cui guida un rivale sempre più credibile anche per i primi ...

