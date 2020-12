Cristiano Malgioglio sbotta al GFVip, pronto a lasciare la casa: “Basta me ne vado…” (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio non ha gradito di essere finito in nomination e più volte ha gridato ai ragazzi nella casa del GFVip di voler andare via Cristiano Malgioglio chi ha seguito la puntata di ieri sera, sa che è finito in nomination al GFVip. Terminata la diretta, il cantante è andato su tutte le furie e L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 15 dicembre 2020)non ha gradito di essere finito in nomination e più volte ha gridato ai ragazzi nelladeldi voler andare viachi ha seguito la puntata di ieri sera, sa che è finito in nomination al. Terminata la diretta, il cantante è andato su tutte le furie e L'articolo Curiosauro.

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - TatoneBrown : Io totalmente come Cristiano Malgioglio che scrive e spedisce cartoline e lettere d’amore a se stesso #gfvip - fizzyIemonade : Stefania che improvvisa un’intervista sul primo amore di Cristiano Malgioglio alle 23:15 dopo una giornata in mbd. Chi come lei. #gfvip - sonorosy__98 : Brazil, save Cristiano Malgioglio!!???? ???? #GFVIP #rosmello #dayane - AntiDiNascita : Cristiano Malgioglio da ragazzo soffriva di ACCHINE! #GFVIP -