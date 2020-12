Cristiano Malgioglio lascia il GF Vip? “Venerdì me ne vado”, la confessione a Tommaso Zorzi (Di martedì 15 dicembre 2020) Pochi minuti fa, proprio nel bel mezzo del pranzo, Cristiano Malgioglio ha annunciato la sua intenzione di lasciare molto presto il Grande Fratello Vip. Seduto al tavolino con Tommaso Zorzi, il paroliere gli ha confidato di trovarsi bene solo con lui, considerandolo un ragazzo particolarmente intelligente e di cultura e spiegando di non sentirsi a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020) Pochi minuti fa, proprio nel bel mezzo del pranzo,ha annunciato la sua intenzione dire molto presto il Grande Fratello. Seduto al tavolino con, il paroliere gli ha confidato di trovarsi bene solo con lui, considerandolo un ragazzo particolarmente intelligente e di cultura e spiegando di non sentirsi a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

