Cristiano Malgioglio lascia il GF VIP 5? Ne faremo a meno (Di martedì 15 dicembre 2020) Quando Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci siamo chiesti il perchè. Perchè era necessario rimettere in casa un concorrente che era stato presente in altre edizioni e in tutte le salse ? Poi ha portato una ventata di leggerezza che ha fatto bene ai vipponi e allora abbiamo iniziato a pensare che forse la cura stava facendo bene. Ma sono bastate pochissime ore per cambiare nuovamente idea. Per dei semplici motivi: perchè Cristiano Malgioglio ha detto delle cose molto brutte a Tommaso, in merito alle relazioni tra "quelli come noi". Perchè quelli come loro non esistono, sono come noi etero, semmai ancora si debba fare questa catalogazione. Ha detto delle cose che davvero non avremmo voluto sentire e la cosa grave è che nonostante qualcuno abbia provato a spiegarlo, ancora oggi invece ...

