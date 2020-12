Cristiano Malgioglio dichiara guerra a Giulia Salemi per la nomination: “La ragazzina vuole visibilità” (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 non ha preso molto bene la nomination di Giulia Salemi e nelle ultime ore si è scagliato contro la italo-persiana. Le parole al vetriolo di Malgioglio Cristiano Malgioglio al GF Vip 5, durante la puntata di ieri sera, ha nominato la Salemi e a sorpresa, la 27enne piacentina ha deciso di restituirgli la nomination e infatti il cantautore siciliano è finito al televoto con Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Una volta finita la puntata, Malgioglio non ha negato di essere rimasto male dalla nomination di Giulia e ha minacciato di ritirarsi per poi iniziare a parlare male di lei con Stefania Orlando e Giacomo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non ha preso molto bene ladie nelle ultime ore si è scagliato contro la italo-persiana. Le parole al vetriolo dial GF Vip 5, durante la puntata di ieri sera, ha nominato lae a sorpresa, la 27enne piacentina ha deciso di restituirgli lae infatti il cantautore siciliano è finito al televoto con Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Una volta finita la puntata,non ha negato di essere rimasto male dalladie ha minacciato di ritirarsi per poi iniziare a parlare male di lei con Stefania Orlando e Giacomo ...

