Crisi di governo, Di Stefano (M5S): “Non è il momento per scherzare e fare teatrini politici” (Di martedì 15 dicembre 2020) Crisi di governo. “Crisi? Questo non è il momento per scherzare e fare teatrini politici. Partitini come Italia viva hanno bisogno di trovare un modo per far parlare di sé e allora minacciano la Crisi di governo. La mini task force serve per evitare lungaggini burocratiche, ma i progetti li hanno fatti i politici non i tecnici”. Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. ARTICOLO governo, salta la sfida a due tra il premier Conte e Matteo Renzi Crisi di governo, Di Stefano (M5S): ” Questo non è il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020)di. “? Questo non è ilper. Partitini come Italia viva hanno bisogno di trovare un modo per far parlare di sé e allora minacciano ladi. La mini task force serve per evitare lungaggini burocratiche, ma i progetti li hanno fatti inon i tecnici”. Così Manlio Di, sottosegretario agli Esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. ARTICOLO, salta la sfida a due tra il premier Conte e Matteo Renzidi, Di(M5S): ” Questo non è il ...

Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - gennaromigliore : Tra tutti, mi pare che Renzi e Italia Viva siano stati i più chiari: No a rimpasti o altri posti, anzi, mettiamo a… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - NelaBombelli : RT @GiuseppePalma78: Travaglio sconsiglia una crisi di governo altrimenti il centrodestra vincerebbe facilmente le elezioni. Dunque ammette… - Luihi9 : con la crisi economica in Italia, non le potevamo fare noi? qui si vede il governo contro di noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Perché si parla di crisi di governo? Il Post Crisi di governo, Di Stefano (M5S): “Non è il momento per scherzare e fare teatrini politici”

Ma è facile riuscirci quando minacci una crisi di governo in un momento come questo”. In queste ore, che dovrebbero essere quelle dell’orgoglio italiano dopo il risultato straordinario ... Benzinai: lo sciopero durerà fino a giovedì 17 dicembre

Dalle ore 19.00 di ieri sera è iniziato lo sciopero dei benzinai, voluto come ribellione all'assenza di aiuti concreti in questo periodo. Ma è facile riuscirci quando minacci una crisi di governo in un momento come questo”. In queste ore, che dovrebbero essere quelle dell’orgoglio italiano dopo il risultato straordinario ...Dalle ore 19.00 di ieri sera è iniziato lo sciopero dei benzinai, voluto come ribellione all'assenza di aiuti concreti in questo periodo.