Crisi di governo, Bersani contro Renzi: “Vuole mostrare che comanda anche senza esercito” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È nuovamente Bersani contro Renzi. Nella puntata di DiMartedì infatti l’ex segretario del Pd ha commentato con parole dure le uscite degli ultimi giorni dell’ex premier, che sta facendo “ballare” la maggioranza di governo e mette in serio dubbio la tenuta del governo Conte. Per Bersani infatti Renzi “Vuole mostrare che anche senza esercito comanda lui” e per questo starebbe minacciando di staccare la spina all’esecutivo. LEGGI anche > La nonchalance di Renzi che minaccia Crisi via e-news e non va all’incontro con Conte Bersani contro Renzi e le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È nuovamente. Nella puntata di DiMartedì infatti l’ex segretario del Pd ha commentato con parole dure le uscite degli ultimi giorni dell’ex premier, che sta facendo “ballare” la maggioranza die mette in serio dubbio la tenuta delConte. Perinfattichelui” e per questo starebbe minacciando di staccare la spina all’esecutivo. LEGGI> La nonchalance diche minacciavia e-news e non va all’incon Contee le ...

