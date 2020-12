Crac Popolare Vicenza, chiesti 10 anni per Zonin. Che si salverà grazie alla prescrizione (Di martedì 15 dicembre 2020) Per il dissesto del 2015 della grande banca veneta c’è un solo processo aperto per reati secondari. L’inchiesta principale, quella per bancarotta, è ancora in alto mareGianni Zonin, l’uomo del Crack costato all’Italia 5 miliardi di euro, non interessa più a nessuno" Gianni Zonin, ultimo brindisi ?per l'ex banchiere rampante della Popolare di Vicenza" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 15 dicembre 2020) Per il dissesto del 2015 della grande banca veneta c’è un solo processo aperto per reati secondari. L’inchiesta principale, quella per bancarotta, è ancora in alto mareGi, l’uomo delk costato all’Italia 5 miliardi di euro, non interessa più a nessuno" Gi, ultimo brindisi ?per l'ex banchiere rampante delladi

VMalagutti : RT @espressonline: Crac Popolare Vicenza, chiesti 10 anni per #Zonin Che si salverà grazie alla prescrizione. Di @VMalagutti - Teresa12401552 : RT @espressonline: Crac Popolare Vicenza, chiesti 10 anni per #Zonin Che si salverà grazie alla prescrizione. Di @VMalagutti - espressonline : Crac Popolare Vicenza, chiesti 10 anni per #Zonin Che si salverà grazie alla prescrizione. Di @VMalagutti - romi_andrio : RT @Gazzettino: Crac Banca Popolare di Vicenza: chiesti 10 anni per l'ex presidente Zonin - VOTALEGA : RT @Gazzettino: Crac Banca Popolare di Vicenza: chiesti 10 anni per l'ex presidente Zonin -