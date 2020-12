Covid | Zaia | “Il Governo prenda nuove misure ma con ristori proporzionati”

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) VENEZIA – Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati trovati 3.320 nuovi positivi al coronavirus, con oltre 52.000 tamponi effettuati e un’incidenza di positivi per tamponi che è quindi del 6,3%. I soggetti attualmente positivi sono al momento 92.690, i pazienti ricoverati sono 3.324 di cui 373 in terapia intensiva. Questi i dati diffusi dal presidente della Regione Luca Zaia, che afferma di non essere sorpreso da una seconda ondata di coronavirus così pesante: “Noi stiamo facendo riunioni da mesi, abbiamo passato l’estate ad allestire terapie intensive, piani pandemici, rinforzare le microbiologie, sperimentare nuovi testing. Quante volte ho detto che non si poteva andare a votare a ottobre?”.