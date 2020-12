Covid, vaccino Pfizer: ecco chi non può farlo (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Nessun paziente con una storia clinica di reazioni allergiche gravi a vaccini, farmaci o cibo può sottoporsi all’inoculazione del vaccino Pfizer. Chi ha riscontrato reazioni allergiche dopo la prima dose, non può ricevere la seconda. Chi si sottopone al vaccino deve essere monitorato per 15 minuti dopo l’iniezione. Può essere indicato dal personale sanitario un periodo di osservazione più lungo. vaccino Covid Pfizer: cosa fare in caso di reazione allergica In caso un paziente sviluppi reazioni allergiche, è previsto un protocollo anti anafilassi. Il trattamento immediato prevede un’iniezione intramuscolare di adrenalina e la chiamata ai numeri di emergenza. Durante l’arrivo dei soccorsi bisogna continuare con le iniezioni di adrenalina ogni 5 minuti. I ... Leggi su improntaunika (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Nessun paziente con una storia clinica di reazioni allergiche gravi a vaccini, farmaci o cibo può sottoporsi all’inoculazione del. Chi ha riscontrato reazioni allergiche dopo la prima dose, non può ricevere la seconda. Chi si sottopone aldeve essere monitorato per 15 minuti dopo l’iniezione. Può essere indicato dal personale sanitario un periodo di osservazione più lungo.: cosa fare in caso di reazione allergica In caso un paziente sviluppi reazioni allergiche, è previsto un protocollo anti anafilassi. Il trattamento immediato prevede un’iniezione intramuscolare di adrenalina e la chiamata ai numeri di emergenza. Durante l’arrivo dei soccorsi bisogna continuare con le iniezioni di adrenalina ogni 5 minuti. I ...

