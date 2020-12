Covid, vaccino Moderna: venerdì possibile approvazione negli USA (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – venerdì potrebbe arrivare l’approvazione da parte dell’FDA (Food and Drug Administration) del vaccino anti-Covid di Moderna, secondo lo stesso schema usato la settimana scorsa per Pfizer/BioNTEch, la cui somministrazione è intanto iniziata. Oggi l’agenzia USA ha infatti pubblicato documenti che confermano la sicurezza e l’efficacia al 94% nel prevenire il Covid, mentre per giovedì è fissato il meeting del Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, il gruppo di esperti indipendenti che giovedì scorso ha dato il via libera al vaccino di Pfizer/BioNtech e di cui solitamente l’FDA segue i pareri. Nei documenti pubblicati oggi, lo staff dell’FDA ha scritto che una somministrazione di due dosi del vaccino di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –potrebbe arrivare l’da parte dell’FDA (Food and Drug Administration) delanti-di, secondo lo stesso schema usato la settimana scorsa per Pfizer/BioNTEch, la cui somministrazione è intanto iniziata. Oggi l’agenzia USA ha infatti pubblicato documenti che confermano la sicurezza e l’efficacia al 94% nel prevenire il, mentre per giovedì è fissato il meeting del Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, il gruppo di esperti indipendenti che giovedì scorso ha dato il via libera aldi Pfizer/BioNtech e di cui solitamente l’FDA segue i pareri. Nei documenti pubblicati oggi, lo staff dell’FDA ha scritto che una somministrazione di due dosi deldi ...

