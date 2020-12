Covid Usa: Capo del Pentagono si è fatto vaccinare in diretta (Di martedì 15 dicembre 2020) La distribuzione del vaccino negli Stati Uniti è cominciata. Il Capo del Pentagono, Christopher Miller, è stato uno dei primi a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Lo ha fatto in diretta davanti alle telecamere per incoraggiare la popolazione a seguire l’esempio. Vaccinazione in diretta Il segretario della Difesa si è sottoposto all’iniezione all’ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington il tutto documentato da un video pubblicato dal Pentagono. Egli ha esclamato “Tutto qui? Non mi ha fatto male per niente!” scherzando con il personale medico. Oltre al Capo del Pentagono a ricevere la prima dose di vaccino è stata un’infermiera di New York, Sandra Lindsay, afroamericana al Long Island Jewish Medical ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) La distribuzione del vaccino negli Stati Uniti è cominciata. Ildel, Christopher Miller, è stato uno dei primi a ricevere il vaccino contro il-19. Lo haindavanti alle telecamere per incoraggiare la popolazione a seguire l’esempio. Vaccinazione inIl segretario della Difesa si è sottoposto all’iniezione all’ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington il tutto documentato da un video pubblicato dal. Egli ha esclamato “Tutto qui? Non mi hamale per niente!” scherzando con il personale medico. Oltre aldela ricevere la prima dose di vaccino è stata un’infermiera di New York, Sandra Lindsay, afroamericana al Long Island Jewish Medical ...

