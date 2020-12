Covid | un visone nello Utah è il primo caso di animale selvatico positivo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Unè risultatoal coronavirus, ed è ilconosciuto in unlibero. Mentre, secondo quanto dimostrato dall'ultimo studio delle università di Milano e Bari, gli ,...

Variante coronavirus in Gran Bretagna. L'Oms dice di non preoccuparsi, ma ha già fatto mille infetti. E si diffonde rapidamente.Un visone nello Utah è risultato positivo al coronavirus, ed è il primo caso conosciuto in un animale selvatico libero. Mentre, secondo quanto dimostrato dall'ultimo ...