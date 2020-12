Covid Taranto | la nuova trincea dell' ospedale militare

(Di martedì 15 dicembre 2020) In un mese ne abbiamo realizzati 24 mila', ha spiegato alla Gazzetta il Capitano di vascello Salvatore Mendicini, coordinatore sanitario di Marina Sud e responsabile per la Puglia e la Basilicata dei ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

È quanto emerge dal Rapporto a cura della Uil – servizio lavoro, coesione e territorio. Giannetto: “Un salasso in un momento di estrema difficoltà per le famiglie. Avremmo preferito il rinvio del paga ...L’ultima volta 80 anni fa. L’ospedale della Marina Militare aveva aperto le porte alla popolazione civile per prendersi cura di chi aveva bisogno in emergenza durante la guerra. Allora c’erano i bomba ...