Covid, Roberto Burioni ottimista sul sui uno dei vaccini che verranno distribuiti (Di martedì 15 dicembre 2020) In un post sulla sua pagina Facebook Roberto Burioni ha mostrato ottimismo in merito al vaccino messo a punto dall'azienda farmaceutica Moderna. Burioni sul vaccino di Moderna: “Blocca la trasmissione, il virus è finito” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) In un post sulla sua pagina Facebookha mostrato ottimismo in merito al vaccino messo a punto dall'azienda farmaceutica Moderna.sul vaccino di Moderna: “Blocca la trasmissione, il virus è finito” su Notizie.it.

luigidimaio : 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Manovra, arriva uno scudo contro i fallimenti dovuti al Covid [di Roberto Petrini] [aggiornamento delle 17:21] https://t.co… - repubblica : Manovra, arriva uno scudo contro i fallimenti dovuti al Covid [di Roberto Petrini] [aggiornamento delle 17:21] - claudiosgarigli : RT @luigidimaio: 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a emendam… - Taxistalobbyst : Sei un 'grande'... ???? #Burioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roberto Roma, morti di Covid i vigili Roberto e Alfredo: “Loro professionalità continuerà in nostro lavoro” Fanpage.it Per Natale arriveranno nuove misure anti-Covid

Il Cts consiglia al governo di intensificare i controlli, ma non parla di zone rosse, arancioni o gialle perché «la decisione spetta la governo» ... L'idea sammarinese: "Niente vaccino? Allora pagate le cure"

SAN MARINO - A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi le cure di tasca propria q ... Il Cts consiglia al governo di intensificare i controlli, ma non parla di zone rosse, arancioni o gialle perché «la decisione spetta la governo» ...SAN MARINO - A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi le cure di tasca propria q ...