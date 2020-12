orizzontescuola : Covid, riunito il Cts. Ecco le ipotesi delle restrizioni per Natale - ZenatiDavide : Covid e Natale, Cts riunito: nuove restrizioni al vaglio : - Giornaleditalia : Covid e Natale, Cts riunito: nuove restrizioni al vaglio - Adnkronos : #Covid e #Natale, #Cts riunito: nuove restrizioni al vaglio - Marinella456 : Siamo 60 milioni. Fra morti, contagiati, guariti, tutto il covid riunito 1.800.000. commenti? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riunito

Adnkronos

E’ uno dei dati che emerge dalla nota di aggiornamento del Defr, presentata dall’assessore al bilancio della Regione, Andrea Tronzano L'assessore regionale Andrea Tronzano ...Natale in Lock Up è l'iniziativa sviluppata dalla startup We Are Shardana a sostegno dei luoghi della cultura, degli artigiani, dei produttori enogastronomici e ristoratori in questo Natale condiziona ...