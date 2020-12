Covid, restrizioni in arrivo per le feste Il premier Conte: «Predisposto il piano» (Di martedì 15 dicembre 2020) «Abbiamo già Predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata». Decisione nelle prossime ore. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 dicembre 2020) «Abbiamo giàundedicato specificamente allenatalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata». Decisione nelle prossime ore.

myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - Agenzia_Ansa : #Covid Baviera dichiara stato di calamità, nuove restrizioni 'Dobbiamo fare di più'. Lockdown ancora più severo… - ladyonorato : Gent. mo Commissario #Arcuri, visto che -come Lei riconosce - chi è guarito dal Covid è immune (per almeno 6 mesi,… - leomezzi3 : RT @Adnkronos: #Covid e #Natale, @GiovanniToti: 'Restrizioni perché lo fa Merkel?' - Adnkronos : #Covid e #Natale, @GiovanniToti: 'Restrizioni perché lo fa Merkel?' -