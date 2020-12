Covid | proposta da San Marino | chi non vuole vaccinarsi | si pagherà le cure

(Di martedì 15 dicembre 2020) Per ora è solo una proposta, ma certamente ha fatto discutere. Nella Repubblica di San Marino chi sceglierà di non fare il vaccino per il Covid-19, quando sarà disponibile, dovrà pagarsi le cure se dovessero ammalarsi per il Coronavirus. Ad avanzare la proposta è il segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta.

È già polemica sull'idea lanciata dalla repubblica del Titano far pagare le cure per un eventuale contagio a chi deciderà di non fare il vaccino anti Covid ...Niente lockdown neanche in vista del Natale in Svezia, solo forti raccomandazioni e un sms di Stato. E gli operatori sanitari, ormai esausti, si dimettono in massa. Come è noto la Svezia è uno dei poc ...