Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il regista americano Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Spuntnik V contro il coronavirus. Lo riferisce il Moscow Times, dopo un’intervista di Stone a all’emittente russa Canale 1. “Ho fatto il vaccino qualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene del vaccino russo”, ha detto il regista americano, 74 anni. Stone, che ha effettuato un tour delle centrali nucleari russe per un suo imminente documentario sul cambiamento climatico, ha detto nel corso dell’intervista che ha intenzione di tornare in Russia per ricevere la seconda dose. “Io sono pieno di speranze e credo che il vostro vaccino vada bene“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) IlamericanohailSpuntnik V contro il coronavirus. Lo riferisce il Moscow Times, dopo un’intervista dia all’emittente russa Canale 1. “Ho fatto ilqualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene del”, ha detto ilamericano, 74 anni., che ha effettuato un tour delle centrali nucleari russe per un suo imminente documentario sul cambiamento climatico, ha detto nel corso dell’intervista che ha intenzione di tornare in Russia per ricevere la. “Io sono pieno di speranze e credo che il vostrovada bene“, ha ...

Corriere : In Olanda via al nuovo lockdown di 5 settimane. Oliver Stone annuncia: «Fatto il vacci... - Adnkronos : #Covid, Oliver Stone: 'Ho fatto vaccino Sputnik in Russia' - Rada00563645 : RT @fattoquotidiano: Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” https://t.co… - fattoquotidiano : Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” - clikservernet : Covid, Oliver Stone ha ricevuto il vaccino russo Sputnik V. Il regista Usa: “Tornerò per la seconda dose” -