Covid, negli Usa visone positivo: è il primo caso di animale selvatico (Di martedì 15 dicembre 2020) Un visone nello Utah , Stato del West negli Usa, è risultato positivo al coronavirus ed è il primo caso conosciuto in un animale selvatico. Lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 dicembre 2020) Unnello Utah , Stato del WestUsa, è risultatoal coronavirus ed è ilconosciuto in un. Lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano...

RobertoBurioni : Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli os… - RobertoBurioni : Non conosciamo gli effetti a lungo termine di questo vaccino, anche se sperimentazioni umane limitate su altri vacc… - Agenzia_Ansa : Al via da New York la vaccinazione di massa in Usa. Superati i 300.000 morti. La Grande Mela verso il lockdown tota… - lucarango88 : ?? Anticipazioni #Lombardia #Covid_19 #15dicembre #Gallera: 2400 casi di #coronavirus su 27/28mila tamponi. Negli… - GazzettaDelSud : #Covid, negli #Usa visone #positivo: è il primo caso di #animale selvatico -