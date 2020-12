Covid, maestra negazionista toglie le maschere ai bimbi: “Sono per i vecchi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid, maestra negazionista toglie le maschere ai bimbi: “Muoiono solo i vecchi”. L’incredibile episodio si è verificato a Treviso all’interno di una scuola elementare Un’incredibile episodio di negazionismo si è verificato in una scuola di Treviso, dove una maestra avrebbe invitato i propri alunni an non indossare la mascherina protettiva. Il motivo poi sarebbe ancora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)leai: “Muoiono solo i”. L’incredibile episodio si è verificato a Treviso all’interno di una scuola elementare Un’incredibile episodio di negazionismo si è verificato in una scuola di Treviso, dove unaavrebbe invitato i propri alunni an non indossare la mascherina protettiva. Il motivo poi sarebbe ancora L'articolo proviene da Inews.it.

