Covid, lo smart working in pigiama danneggia la salute mentale: La ricerca (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Secondo una ricerca, pubblicata sulle pagine della rivista specializzata Medical Journal of Australia, è emerso che coloro che lavoravano da casa in pigiama hanno rivelato, a fronte di una maggiore produttività, peggiori condizioni di salute mentale rispetto a chi, avendo figli piccoli, era indotto a vestirsi più normalmente. Al contrario, gli adulti con bimbi hanno riferito una riduzione della produttiva complessiva. Lo studio, condotto su 163 accademici e ricercatori provenienti da varie zone del Paese, suggerisce dunque che “una maggiore percentuale di persone che indossano il pigiama durante le ore di lavoro riporta un declino di salute mentale durante la pandemia rispetto a chi si veste prima di andare al computer”. “La ... Leggi su improntaunika (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Secondo una, pubblicata sulle pagine della rivista specializzata Medical Journal of Australia, è emerso che coloro che lavoravano da casa inhanno rivelato, a fronte di una maggiore produttività, peggiori condizioni dirispetto a chi, avendo figli piccoli, era indotto a vestirsi più normalmente. Al contrario, gli adulti con bimbi hanno riferito una riduzione della produttiva complessiva. Lo studio, condotto su 163 accademici etori provenienti da varie zone del Paese, suggerisce dunque che “una maggiore percentuale di persone che indossano ildurante le ore di lavoro riporta un declino didurante la pandemia rispetto a chi si veste prima di andare al computer”. “La ...

