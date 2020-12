Covid, lo sfogo di Galli: “Basta con i tira e molla, bisogna chiudere, in Europa l’hanno già capito” (Di martedì 15 dicembre 2020) Redazione Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus in Italia in occasione di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, in cui se l’è presa sia con la politica che con i cittadini. Queste le sue parole: “Mi sembra il solito tira e molla della politica, dovuta alla la presenza di anime diverse dentro al governo e nella stessa opposizione”. Secondo Galli, “stringere” è l’idea migliore: “Mi sembra evidente. L’ho detto tante volte”. Poi il nuovo affondo: “Ho appena incontrato un conoscente che stimo e che mi ha detto: ‘Sono stato in centro, c’era una quantità di gente incredibile, è possibile che non capiscano?’. ‘Ma tu dov’eri?’, gli ho domandato: ‘Forse sei tu a non aver capito’. È rimasto senza parole. Qualche volta anche chi è ben ... Leggi su improntaunika (Di martedì 15 dicembre 2020) Redazione Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus in Italia in occasione di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, in cui se l’è presa sia con la politica che con i cittadini. Queste le sue parole: “Mi sembra il solitodella politica, dovuta alla la presenza di anime diverse dentro al governo e nella stessa opposizione”. Secondo, “stringere” è l’idea migliore: “Mi sembra evidente. L’ho detto tante volte”. Poi il nuovo affondo: “Ho appena incontrato un conoscente che stimo e che mi ha detto: ‘Sono stato in centro, c’era una quantità di gente incredibile, è possibile che non capiscano?’. ‘Ma tu dov’eri?’, gli ho domandato: ‘Forse sei tu a non aver’. È rimasto senza parole. Qualche volta anche chi è ben ...

