Covid, l'Italia verso misure più severe in vista del Natale: le ipotesi (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel governo ancora si discute, ma una stretta a ridosso delle festività sembra sicura. È sul come che la maggioranza si divide. Tra le opzioni sul tavolo, una zona rossa nazionale in alcuni giorni (con solo i servizi essenziali aperti e spostamenti vietati) o una grande zona arancione per tutto il periodo (con negozi aperti e ristoranti chiusi). Il Cts spinge per regole più rigorose per evitare una terza ondata a gennaio

myrtamerlino : Mentre la #Merkel annuncia il #lockdown, noi in Italia in un momento così delicato, sotto #Natale parliamo di rimpa… - MassimGiannini : Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche r… - Corriere : Il confronto tra Italia e Germania: «Da loro muore l’1,5% dei contagiati, da noi il 3,5» - Lorycatwoman : RT @GavinoSanna1967: IL MODELLO ITALIA L'ALTROIERI: Covid picchia duro, tocca chiudere. IERI: Adesso potete uscire. OGGI: Bastardi, siet… - terry_bignami : @InMonsterland Io non voglio chiusure....non x soldi....ma x la libertà e perché siamo in Democrazia , seguo la Co… -

