Covid | l' Ema si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) siin via straordinaria il 21prossimo per valutare i dati presentati da BioNTech e Pfizer nell'ambito della richiesta di autorizzazione al commercio delanti-19. Obiettivo della riunione è “arrivare a una conclusione, se possibile”, spiega l'Ema. La riunione che era stata già programmata per il 29rimane al momento fissata, e si terrà se sarà comunque necessaria.(ITALPRESS).

