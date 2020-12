Covid, l’Agenzia europea pronta al via libera al vaccino Pfizer dal 23 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe pronta ad autorizzare il vaccino contro il coronavirus messo a punto da Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo riporta il tabloid Bil ci ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Agenziaper i medicinali (Ema) sarebbead autorizzare ilcontro il coronavirus messo a punto da-BioNTech già il 23. Lo riporta il tabloid Bil ci ... sul sito.

Agenzia_Ansa : #Covid: troppa folla, chiusa l'area della Fontana di Trevi Vigili, situazione non consentiva mantenere distanza di… - Agenzia_Ansa : 'Una carezza per il compleanno a papà ricoverato'. L'infermiera raccoglie l'appello lanciato sui social #covid… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuova stretta a #Londra, da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio del ministro della Sanità dopo la… - LaStampa : L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe pronta ad autorizzare il vaccino contro il coronavirus messo a pun… - ilnononano1 : RT @Agenzia_Ansa: L'agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al vaccino anti-covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Agenzia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera