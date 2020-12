Covid Italia, Presidente Confindustria Macerata: “Bisogna riaprire: se qualcuno morirà, pazienza” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Bisogna riaprire: anche se qualcuno morirà, pazienza“. Queste parole sono state pronunciate ieri dal Presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini, e naturalmente ora stanno facendo molto discutere. L’emergenza sanitaria causata dal Covid che l’Italia sta combattendo ha messo in ginocchio l’economia, e questo lo sappiamo. Ma la sua dichiarazione durante l’evento online “Made For Italy per la Moda” risulta comunque totalmente fuori luogo e decisamente offensiva. Soprattutto agli occhi dei parenti delle oltre 65mila persone morte, solamente nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia. >> Leggi anche: Covid, Bella ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori.: anche se“. Queste parole sono state pronunciate ieri daldiDomenico Guzzini, e naturalmente ora stanno facendo molto discutere. L’emergenza sanitaria causata dalche l’sta combattendo ha messo in ginocchio l’economia, e questo lo sappiamo. Ma la sua dichiarazione durante l’evento online “Made For Italy per la Moda” risulta comunque totalmente fuori luogo e decisamente offensiva. Soprattutto agli occhi dei parenti delle oltre 65mila persone morte, solamente nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia. >> Leggi anche:, Bella ...

