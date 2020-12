Covid Italia: Centri commerciali, a dicembre aperti solo 13 giorni, -75% fatturato (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (LabItalia) - "Su un totale di 31 giorni a dicembre saremo aperti solo 13 e questo, naturalmente, non può che avere un impatto devastante sul fatturato del nostro settore. Stimiamo che la perdita si aggirerà intorno al -75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma, sfortunatamente, si tratta di una stima ottimistica". Così, intervistato da Adnkronos/LabItalia, il presidente del Consiglio nazionale dei Centri commerciali, Roberto Zoia, sugli effetti delle restrizioni nelle aperture dei Centri commerciali. Secondo Zoia, "le restrizioni agli esercizi commerciali comportano, infatti, una perdita di giro d'affari stimata in un miliardo e mezzo di euro per ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Lab) - "Su un totale di 31saremo13 e questo, naturalmente, non può che avere un impatto devastante suldel nostro settore. Stimiamo che la perdita si aggirerà intorno al -75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma, sfortunatamente, si tratta di una stima ottimistica". Così, intervistato da Adnkronos/Lab, il presidente del Consiglio nazionale dei, Roberto Zoia, sugli effetti delle restrizioni nelle aperture dei. Secondo Zoia, "le restrizioni agli esercizicomportano, infatti, una perdita di giro d'affari stimata in un miliardo e mezzo di euro per ogni ...

