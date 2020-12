Covid Italia, bollettino oggi 15 dicembre 2020: 14.844 casi e 846 morti. Rapporto positivi/tamponi al 9,1% (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 15 dicembre 2020. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.844, 846 morti. I tamponi effettuati sono stati... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazioneinin base aldi15. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 14.844, 846. Ieffettuati sono stati...

