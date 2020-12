Covid, ipotesi vaccinazione obbligatoria. Misura di emergenza in caso di flop (Di martedì 15 dicembre 2020) Sileri: si valuterà tra un anno. Flick, ex presidente della Consulta: vincolo legittimo. Sale il tasso di contagio Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Sileri: si valuterà tra un anno. Flick, ex presidente della Consulta: vincolo legittimo. Sale il tasso di contagio

Agenzia_Ansa : Zingaretti dopo l'incontro con Conte: 'Il governo vada avanti'. M5S: 'Surreale l'ipotesi del rimpasto' #ANSA - a70199617 : #NON ESSERE STRONZO ASPETTA IL VACCINO Covid e Natale, stretta in arrivo: le ipotesi sul tavolo - Piergiulio58 : Covid e Natale, stretta in arrivo: le ipotesi sul tavolo. - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid e #Natale, stretta in arrivo: le ipotesi sul tavolo - EmMicucci : #Coronavirus #Natale e #Capodanno: ipotesi #coprifuoco alle 20 o prima. Non si rischia effetto contrario, cioè spin… -