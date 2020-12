Covid, in Campania il tasso di mortalità più basso d’Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn Campania è morto l’1,3% dei positivi ed è la regione d’Italia con la minore mortalità per Covid-19. E’ quanto emerge dall’analisi sui dati attualmente disponibili relativi agli ultimi due mesi in Italia e quelli registrati dall’inizio della pandemia in Europa, elaborata dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Stando allo studio, il tasso di mortalità è del 3,5% a livello nazionale, con la punta massima del 5,4% in Lombardia e quella minima dell’1,3% in Campania. Il Coronavirus, dunque, non causa ovunque la stella mortalità ma si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane. Soffermando l’attenzione sul periodo ottobre-dicembre, in particolare sui dati dal 12 ottobre al 6 dicembre, si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiInè morto l’1,3% dei positivi ed è la regionecon la minoreper-19. E’ quanto emerge dall’analisi sui dati attualmente disponibili relativi agli ultimi due mesi in Italia e quelli registrati dall’inizio della pandemia in Europa, elaborata dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Stando allo studio, ildiè del 3,5% a livello nazionale, con la punta massima del 5,4% in Lombardia e quella minima dell’1,3% in. Il Coronavirus, dunque, non causa ovunque la stellama si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane. Soffermando l’attenzione sul periodo ottobre-dicembre, in particolare sui dati dal 12 ottobre al 6 dicembre, si ...

In Campania è morto l’1,3% dei positivi ed è la regione d’Italia con la minore mortalità per Covid-19. E’ quanto emerge dall’analisi sui dati attualmente disponibili relativi agli ultimi due mesi in I ... Ascierto: “Malati oncologici siano vaccinati subito, mi batterò in Campania”

Ascierto, dunque, tra i maggiori ricercatori per la lotta al melanoma fa capire che i malati oncologici, tra i più deboli, andrebbero vaccinati nelle fasi iniziali per garantirne l’immunità al ... In Campania è morto l’1,3% dei positivi ed è la regione d’Italia con la minore mortalità per Covid-19. E’ quanto emerge dall’analisi sui dati attualmente disponibili relativi agli ultimi due mesi in I ...Ascierto, dunque, tra i maggiori ricercatori per la lotta al melanoma fa capire che i malati oncologici, tra i più deboli, andrebbero vaccinati nelle fasi iniziali per garantirne l’immunità al ...