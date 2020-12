Covid, in Campania 647 positivi su 8.441 tamponi (7,66%). 50 morti (22 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 15 dicembre 2020) L’unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi di oggi sono 647 di cui asintomatici: 579 e sintomatici: 68 su 8.441 tanponi. Il totale dei positivi e’ 175.700 su 1.830.136 tamponi. I decessi sono 50 (22 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che fanno salire il numero a 2.390. I guariti sono 3.025 e quelli complessivi 83.068. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 123; Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.720. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) L’unita’ di crisi della regioneha reso noto che idi oggi sono 647 di cui asintomatici: 579 e sintomatici: 68 su 8.441 tanponi. Il totale deie’ 175.700 su 1.830.136. I decessi sono 50 (22 deceduti48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che fanno salire il numero a 2.390. I guariti sono 3.025 e quelli complessivi 83.068. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 123; Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.720. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania CORONAVIRUS. DATI CAMPANIA 15 DICEMBRE, 647 NUOVI CASI, 3.025 NUOVI GUARITI

L’unità di crisi della Regione Campania ha diffuso alle 17.00 di oggi il consueto aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia da Sars-Cov2 nel territorio regionale. Oggi si registrano 647 nuovi ... Covid. Il bollettino: oggi 14.844 nuovi casi e 846 decessi

15 DIC - Sono 14.844 (rispetto ai 12.030 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 1.870.57 ... L’unità di crisi della Regione Campania ha diffuso alle 17.00 di oggi il consueto aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia da Sars-Cov2 nel territorio regionale. Oggi si registrano 647 nuovi ...15 DIC - Sono 14.844 (rispetto ai 12.030 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 1.870.57 ...