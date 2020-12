Covid, il virologo Broccolo choc a Pomeriggio 5: 'Assembramenti? Ecco come ci si contagia mentre si fa shopping' (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid, il virologo Broccolo a : ' Assembramenti? Ecco come ci si contagia mentre si fa shopping '. Oggi, l'infettivologo, ospite nel programma di Barbara D'Urso , ha commentato le immagini degli ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020), ila : 'ci sisi fa'. Oggi, l'infettivologo, ospite nel programma di Barbara D'Urso , ha commentato le immagini degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologo Coronavirus nel mondo - Usa, Fda approva il primo test fai-da-te. La risposta in 20 minuti la Repubblica Usa: Fauci, con il vaccino anti-Covid ne usciremo alla fine del 2021

New York, 15 dic 20:30 - (Agenzia Nova) - Anthony Fauci, virologo di riferimento della task force nominata dall'attuale amministrazione del presidente Donald Trump per contrastare la pandemia di Covid ... Coronavirus: Usa, 302.046 morti su 16.598.094 contagiati

New York, 15 dic 20:30 - (Agenzia Nova) - Anthony Fauci, virologo di riferimento della task force nominata dall'attuale amministrazione del presidente Donald Trump per contrastare la pandemia di Covid-19. "Per ragioni di ...