Covid, il prof. Remuzzi: “Se il 95% dei cittadini seguisse alla lettera le regole, il virus farebbe molta fatica a circolare” (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid, Remuzzi: “Il virus farebbe fatica a circolare se i cittadini seguissero le indicazioni” “Se il 95% dei cittadini seguisse alla lettera le indicazioni, il Covid farebbe molta fatica a circolare”: lo dichiara il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Intervistato da Libero, l’esperto afferma che se le persone seguissero le indicazioni che ormai tutti conosciamo, mascherine, locali areati, igiene, distanziamento, poche persone nella stanza, “il virus farebbe ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020): “Ilse iro le indicazioni” “Se il 95% deile indicazioni, il”: lo dichiara ilessor Giuseppe, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Intervistato da Libero, l’esperto afferma che se le personero le indicazioni che ormai tutti conosciamo, mascherine, locali areati, igiene, distanziamento, poche persone nella stanza, “il...

GossipVolta : 'Spero di tornare presto a scuola. In DAD i prof ci danno troppi compiti, mi bruciano gli occhi per tutto il giorno… - ADDuca1100 : RT @Comunardo: È un omonimo di un ex candidato con Monti (quello dei 30.000 posti letto in meno) - MurphyCatRA : RT @Comunardo: È un omonimo di un ex candidato con Monti (quello dei 30.000 posti letto in meno) - StartMagNews : RT @xblunotte: In Italia si muore perche' hanno ridotto la struttura della sanita' e i finanziamenti - gaetanovesco : RT @StartMagNews: Troppi assembramenti? Cittadini che non rispettano le regole anti pandemia? No, per il membro del board dell’Oms, Walter… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid prof Covid, prof. Andreoni: "Abbiamo inseguito l'epidemia, con 4mila casi tutti rossi" La7 Lamonica (Autmare): Ischia e Procida rivendicano i servizi essenziali

PROCIDA – Il prof. Nicola Lamonica, a nome dell’AUTMARE, ha inviato una nota al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella quale si legge: “Egr. Presidente De Luca, vivere sulle isole ne ... A lezione di legalità gli studenti di Ragusa con i carabinieri

Ricorrendo all’ormai famosa D.A.D – didattica a distanza – studenti, Carabinieri e docente si sono incontrati in un’aula virtuale per discutere sul tema, attualissimo, della violenza di genere prenden ... PROCIDA – Il prof. Nicola Lamonica, a nome dell’AUTMARE, ha inviato una nota al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella quale si legge: “Egr. Presidente De Luca, vivere sulle isole ne ...Ricorrendo all’ormai famosa D.A.D – didattica a distanza – studenti, Carabinieri e docente si sono incontrati in un’aula virtuale per discutere sul tema, attualissimo, della violenza di genere prenden ...