Covid, il presidente di Confindustria Macerata: "Se qualcuno morirà pazienza". VIDEO (Di martedì 15 dicembre 2020) "Le persone sono un po' stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza". È la frase choc che ha pronunciato il presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini, parlando di Covid, durante l'evento online "Made for Italy per la Moda", organizzato dall'associazione degli industriali, ieri sera 14 dicembre (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) "Le persone sono un po' stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se". È la frase choc che ha pronunciato ildiDomenico Guzzini, parlando di, durante l'evento online "Made for Italy per la Moda", organizzato dall'associazione degli industriali, ieri sera 14 dicembre (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - Agenzia_Ansa : Frase choc del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. Parlando del #Covid durante un evento on lin… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - DimitriDeVita : RT @ProfCampagna: La Merkel farà entrare la Germania in lockdown per le feste, a causa del Covid. In Italia, Guzzini, presidente di Confin… - julynko2000 : RT @catlatorre: Domenico #Guzzini, Presidente di Confindustria Macerata: 'La gente è stanca, vorrebbe uscirne. E se qualcuno morirà, pazien… -