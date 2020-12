Covid, il presidente dell’Istat: “Nel 2020 supereremo i 700mila morti come nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale” (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid, Istat: “Quest’anno più di 700.000 morti come nel 1944” “Ancora l’anno non è finito ma una previsione fa pensare che quest’anno supereremo il tetto dei 700.000 morti complessivi, che è un valore preoccupante perché l’ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo nel corso del programma Agorà, in onda su Rai 3. Blangiardo ha precisato che “si tratta di una stima, perché l’anno” della pandemia di Covid-19 “non è ancora finito”. Il presidente dell’Istat ha poi aggiunto che “nel 2019 il dato era di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020), Istat: “Quest’anno più di 700.000nel” “Ancora l’anno non è finito ma una previsione fa pensare che quest’annoil tetto dei 700.000complessivi, che è un valore preoccupante perché l’ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nella”. Lo ha detto il, Gian Carlo Blangiardo nel corso del programma Agorà, in onda su Rai 3. Blangiardo ha precisato che “si tratta di una stima, perché l’anno” della pandemia di-19 “non è ancora finito”. Ilha poi aggiunto che “nel 2019 il dato era di ...

fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - Agenzia_Ansa : Frase choc del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. Parlando del #Covid durante un evento on lin… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - ClaudioZavatti1 : Corriere TV: Covid, il presidente di Confindustria Macerata, Guzzini: «Se qualcuno morirà pazienza. Le persone sono… - GiusPecoraro : RT @donTonio66: 'Anche se qualcuno morirà (per il Covid), pazienza'. (Domenico #Guzzini, Presidente di #Confindustria Macerata) Presidente,… -